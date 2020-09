Padre spara il figlio 11enne e poi si toglie la vita, l’annuncio shock su facebook (Di lunedì 21 settembre 2020) Un omicidio-suicidio annunciato sui social. E’ questo quanto è successo in una villetta di Rivara in provincia di Torino dove un operaio di 47 anni Claudio Bama Poia ha ucciso il figlio Andrea di 11 anni con un colpo di pistola e poi si è sparato con la stessa arma. Il fatto è accaduto nella notte tra domenica e lunedì poco dopo l’una. Soffriva di depressione, l’annuncio su facebook Claudio Bama Poia era operaio in un’azienda metalmeccanica, secondo le prime indagini dei carabinieri egli avrebbe utilizzato una pistola che deteneva illegalmente. Soffriva di depressione a causa di alcuni problemi fisici che lo tormentavano da tempo e poi ad aumentare le crisi sarebbe stata anche la separazione dalla sua compagna. L’operaio prima del terribile gesto aveva ripercorso su ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 21 settembre 2020) Un omicidio-suicidio annunciato sui social. E’ questo quanto è successo in una villetta di Rivara in provincia di Torino dove un operaio di 47 anni Claudio Bama Poia ha ucciso ilAndrea di 11 anni con un colpo di pistola e poi si èto con la stessa arma. Il fatto è accaduto nella notte tra domenica e lunedì poco dopo l’una. Soffriva di depressione, l’annuncio suClaudio Bama Poia era operaio in un’azienda metalmeccanica, secondo le prime indagini dei carabinieri egli avrebbe utilizzato una pistola che deteneva illegalmente. Soffriva di depressione a causa di alcuni problemi fisici che lo tormentavano da tempo e poi ad aumentare le crisi sarebbe stata anche la separazione dalla sua compagna. L’operaio prima del terribile gesto aveva ripercorso su ...

