Operaio anni anni uccide il figlio e si spara Forse temeva che lo separassero dal bambino

Operaio uccide il figlio di undici anni e poi si spara: dramma nel Torinese - Il dramma nella notte: operaio uccide il figlio di 11 anni e poi si spara - Omicidio suicidio di Rivara. Il padre che ha ucciso il figlio Andrea di 11 anni si chiamava Claudio Poma Baima. Era operaio.

Tragedia nella notte in un'abitazione di via Beltramo a Rivara (Torino). Un uomo di 47 anni, italiano, operaio in un'azienda meccanica, ha utilizzato una pistola non legalmente detenuta per ...È stata tra le intellettuali più autorevoli del Paese, memoria storica dell’Italia del Dopoguerra. La «ragazza del secolo scorso», Rossana Rossanda aveva 96 anni e si è spenta nella notte nella sua c ...L'incidente, poi il ricovero in Rianimazione: dopo oltre 24 ore il cuore ha smesso di battere Quando i soccorritori del 118 sono intervenuti il 71enne, ex operaio in pensione, era esanime. Per ...