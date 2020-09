Nardella: Firenze decisiva per la vittoria di Giani (Di lunedì 21 settembre 2020) Anche stavolta i cittadini hanno scelto la competenza. Aspettiamo i dati ufficiali ma diciamolo: il popolo democratico ha vinto in #Toscana!, twitta Nardella Leggi su firenzepost (Di lunedì 21 settembre 2020) Anche stavolta i cittadini hanno scelto la competenza. Aspettiamo i dati ufficiali ma diciamolo: il popolo democratico ha vinto in #Toscana!, twitta

Zuzzurellone84 : @marco_gervasoni Emiliano che si è presentato con 15 liste, elargendo prebende a destra e a manca, in Toscana la di… - FirenzePost : Nardella: Firenze decisiva per la vittoria di Giani - sportli26181512 : Calcio:Nardella,riaprire stadi può diventare problema serio: (ANSA) - FIRENZE, 21 SET - 'Mentre l'Europa ritorna ne… - Fiorentinanews : @DarioNardella: 'Mentre l'#Europa torna nell'emergenza #Covid19, in #Italia si riaprono gli stadi. Era così necessa… - peterkama : Firenze, il sindaco Nardella: 'Riaprire gli stadi può diventare un problema serio' -