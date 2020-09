Miozzo | Pensare di riempire gli stadi sarebbe una follia

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 21 settembre 2020) Nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, emerge tutta la preoccupazione del coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino. A parer suo riaprire gli, in questo momento, non dovrebbe essere una priorità: “A chi preme per riapre glivorrei ricordare le conseguenze drammatiche che ha avuto Atalanta-Valencia del 19 febbraio scorso”. La partita a cuifa riferimento è quella di Champions League giocata pochi giorni prima del lockdown, seppur disputata senza alcun minimo di precauzione.″È vero e questo è un aspetto positivo per il ritorno alla normalità, ma oggi l’apertura è ostacolata da almeno tre problemi. Il primo è la vicinanza tra le persone, il momento in cui si esulta, quello in cui si ...