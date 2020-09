METEO 7 Giorni. AUTUNNO si appresta ad irrompere. GRANDI PIOGGE, più freddo (Di lunedì 21 settembre 2020) METEO SINO AL 27 SETTEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Quest’anno l’avvio dell’AUTUNNO cade ufficialmente il 22 settembre e le condizioni METEO stanno assumendo in effetti una veste più consona al periodo, con l’Italia già in balia di una circolazione d’aria instabile. L’Estate tardiva si appresta dunque ad abdicare, dopo tutto il caldo anomalo che ha caratterizzato le ultime settimane. Lo scenario è già mutato per l’espansione di una pur blanda area depressionaria che si è estesa dalla Penisola Iberica alla Francia lambendo anche l’Italia. Il tempo è infatti peggiorato nel corso del weekend al Centro-Nord, con precipitazioni spesso temporalesche. Il tempo rimane discreto al Sud, dove regge l’anticiclone coadiuvato ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 21 settembre 2020)SINO AL 27 SETTEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Quest’anno l’avvio dell’cade ufficialmente il 22 settembre e le condizionistanno assumendo in effetti una veste più consona al periodo, con l’Italia già in balia di una circolazione d’aria instabile. L’Estate tardiva sidunque ad abdicare, dopo tutto il caldo anomalo che ha caratterizzato le ultime settimane. Lo scenario è già mutato per l’espansione di una pur blanda area depressionaria che si è estesa dalla Penisola Iberica alla Francia lambendo anche l’Italia. Il tempo è infatti peggiorato nel corso del weekend al Centro-Nord, con precipitazioni spesso temporalesche. Il tempo rimane discreto al Sud, dove regge l’anticiclone coadiuvato ...

Maltempo e rovesci su tutto il paese, è così che il meteo dichiara finita l'estate 2020. La lunga estate del 202o sembra essere finita anche dal punto di vista del meteo, oltre che da quello evidente ...

