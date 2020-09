Loredana Bertè compie 70 anni | ma la sua dedica è tutta per la sorella Mia Martini

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 21 settembre 2020) Il 20 settembre Miaavrebbe compiuto 73. Li avrebbe festeggiati insieme allaBertè, nata lo stesso giorno di trepiù tardi. Per questo la “rockettara all’italiana”, neo 70enne, ha scelto di soffiare le candeline su una tortata a entrambe.La cantante, di cui Emma Marrone ha pubblicato su Instagram una foto, ha voluto che sul suo dolce di compleanno vi fosse scritto “Augurie Mimì”, in onore di suamaggiore, scomparsa il 12 maggio 1995. Visualizza questo post su Instagram“Il rock è un modello di vita non è solo suoni.” Questa frase l’hai detta tu e io ti ho presa alla lettera.. Sono felice e onorata di ...