Lockdown, dittatura e screening di massa. È questo che volete? (Di lunedì 21 settembre 2020) Sono le ventitre e trenta di Lunedì 21 Settembre. In molti, tramite Facebook e altri socialnetwork, mi stanno chiedendo un commento "a caldo" del risultato elettorale. Ebbene, anche se i risultati non sono definitivi e non è stato completato lo spoglio delle schede, un commento "a caldo" ve lo darò, ma potrebbe non piacervi. Premesso che non nutro più alcuna fiducia in una "opposizione" falsa e meschina che è al 100% corresponsabile dello stato di dittatura che stiamo vivendo, oggi vedo solo un popolo indegno di idioti lobotomizzati e totalmente succubi della vulgata "pandemica", un popolo che ha dimostrato di non meritare alcuna libertà, alcuna giustizia e alcuna democrazia. Un popolo che ha ceduto senza esitare i diritti e la libertà, conquistati con il sangue dalle ...

