Leonard Cohen | il poeta che compose Hallelujah

Leonard Cohen – immagine webLeonard Norman Cohen nacque il 21 settembre 1934 a Montreal. Cohen era di origine ebraica, e perse il padre quando aveva soltanto 9 anni. Egli crebbe in un area anglofona della città canadese, e frequentò l'Università McGill laureandosi nel 1955 in letteratura inglese. L. Cohen è stato il più famoso poeta, cantautore e musicista di sempre. Era capace di influenzare straordinari cantautori come Fabrizio De André, diventando il punto di riferimento per il folk almeno dal punto di vista lirico del genere. Tra le più famose opere scritte dal menestrello canadese ricordiamo la famosissima Hallelujah.

