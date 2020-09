L’Atalanta aspetta Ilicic: continua la rincorsa dello sloveno (Di lunedì 21 settembre 2020) Quando torna Ilicic ? “Ho visto Josip molto bene: ha un viso diverso rispetto a prima”. Lo ha detto Luis Muriel martedì scorso ai microfoni di Sky. Da quando è tornato ad allenarsi a Zingonia, negli occhi di Ilicic in tanti hanno creduto di poter leggere un altro spirito. Lo sloveno è tornato al centro sportivo da … L'articolo L’Atalanta aspetta Ilicic: continua la rincorsa dello sloveno è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 21 settembre 2020) Quando torna? “Ho visto Josip molto bene: ha un viso diverso rispetto a prima”. Lo ha detto Luis Muriel martedì scorso ai microfoni di Sky. Da quando è tornato ad allenarsi a Zingonia, negli occhi diin tanti hanno creduto di poter leggere un altro spirito. Loè tornato al centro sportivo da … L'articolo L’Atalantalaè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

