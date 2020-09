Kia - Parte da Milano il servizio di light renting KiaMobility

(Di lunedì 21 settembre 2020)dail nuovodiin Italia, grazie al quale i concessionari del costruttore coreano delle aree periferiche delle grandi città verranno trasformati in veri e propri hub: qui, attraverso una app, sarà possibile noleggiare la propria vettura Kia. Proprio dai concessionari dellarea nord del capoluogo milanese, ovvero quelli del Gruppo Clerici Auto a, Varese e Como, si sta testando ilin attesa del lancio pubblico.Plan S. Kia sta attuando il nuovo piamo strategico Plan S, basato su due pilastri: linevitabile e progressivo passaggio verso l'elettrico e la guida assistita, e, per l'appunto, lofferta di nuovi servizi come quelli di: "Dobbiamo iniziare a ...

Affaritaliani : Kia svela una prima parte dei futuri piani prodotto - kia_thewolf : RT @to4sterbath: non sottovalutate l’effetto che hanno le persone tossiche sul vostro umore, magari all’inizio non ve ne rendete conto ma a… -

Ultime Notizie dalla rete : Kia Parte

La nuova infrastruttura presente allo scalo romano, frutto della collaborazione con Enel X, si trova presso il Mobility Store della società ...Una casa automobilistica non concepita più soltanto come produttore di veicoli, ma anche come provider di mobilità. Con il massimo grado di elettrificazione per minimizzare l'impatto ambientale. È que ...Kia Italia svela KiaMobility, il servizio di “light renting” per un nuovo modo di concepire i flussi di mobilità in entrata nelle grandi città. KiaMobility si pone come primo tassello di quella che sa ...