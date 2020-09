Il Covid-19: una stangata per gli studenti senzatetto (Di lunedì 21 settembre 2020) C'è chi le lezioni online non se le può permettere, e rimane così fuori dal ciclo dell'istruzione Leggi su media.tio.ch (Di lunedì 21 settembre 2020) C'è chi le lezioni online non se le può permettere, e rimane così fuori dal ciclo dell'istruzione

Ultime Notizie dalla rete : Covid una A Potenza positiva al Covid una presidente di seggio: tutti sostituiti AGI - Agenzia Italia Come proteggersi dal contagio quando andremo a votare

Decreti, circolari e protocolli: è ricca la messe di disposizioni tra le quali si dibattono presidenti e scrutatori in occasione dell’election day di domani e lunedì. Una produzione normativa resa nec ...

Il Piedibus di Alba è ripartito con le nuove regole Covid. Il tragitto casa-scuola dei bambini

Otto le linee cittadine, dai quartieri ai tre istituti delle primarie. Obbligo di indossare le mascherine e divieto di tenersi per mano Mascherine colorate sul viso, divieto di prendersi per mano, zai ...

Super Marta ancora una volta testimonial: la campionessa nel progetto #ConnectingForPeace

Marta Bassino ancora una volta testimonial d’eccezione. La campionessa di sci alpino borgarina aderisce al progetto #ConnectingForPeace di «Heartfulness», organizzazione senza scopo di lucro membro st ...

