Grey’s Anatomy la puntata sul covid-19: 2 ore in prima serata “sarà sul coronavirus e…” (Di lunedì 21 settembre 2020) Riparte Grey’s Anatomy dopo lo stop dettato dalla pandemia. Il medical drama affronterà il coronavirus; i produttori hanno fatto sapere che il covid verrà trattato nella maniera più veritiera possibile. Shonda, poi, ha aggiunto che la stagione non sarà caratterizzata solo da morte e distruzione, l’idea è anche quella di lanciare un monito di speranza. Due ore di Grey’s Anatomy: il crossover con Station 19 Andrà dunque in onda, il 12 novembre, una puntata evento di Grey’s Antomy dalla durata di due ore. Si tratterà di un crossover con Station 19 e tratterà in maniera realistica il coronavirus. Gli spoiler sono pochissimi ma il nuovo teaser lanciato dalla abc svela alcune immagini dei medici di ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 21 settembre 2020) Riparte Grey’sdopo lo stop dettato dalla pandemia. Il medical drama affronterà il; i produttori hanno fatto sapere che ilverrà trattato nella maniera più veritiera possibile. Shonda, poi, ha aggiunto che la stagione non sarà caratterizzata solo da morte e distruzione, l’idea è anche quella di lanciare un monito di speranza. Due ore di Grey’s: il crossover con Station 19 Andrà dunque in onda, il 12 novembre, unaevento di Grey’s Antomy dalla durata di due ore. Si tratterà di un crossover con Station 19 e tratterà in maniera realistica il. Gli spoiler sono pochissimi ma il nuovo teaser lanciato dalla abc svela alcune immagini dei medici di ...

