Giani trionfa e ferma l’onda di Salvini. Poi avverte Renzi: «Io non ho padrini» (Di lunedì 21 settembre 2020) Il governatore: «Primo in sei province e grazie ai sindaci». Ma a fare la differenza sono voto utile e la valanga a Firenze Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 21 settembre 2020) Il governatore: «Primo in sei province e grazie ai sindaci». Ma a fare la differenza sono voto utile e la valanga a Firenze

Giani trionfa e ferma l'onda di Salvini. Poi avverte Renzi: «Io non ho padrini» Il Tirreno

