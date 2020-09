Gemma Galgani | il bacio “umido” e il perdono di Nicola | che succede a Uomini e Donne?

Leggi su velvetgossip

(Di lunedì 21 settembre 2020) Nella puntata di oggi, qualcosa potrebbe cambiare le sorti del percorso di. Abbiamo lasciato la dama del Trono Over con un ennesimo battibecco acceso tra lei e Tina Cipollari. L’opinionista l’aveva accusata di non essere intenzionata assolutamente ad instaurare un rapporto con nessun cavaliere. Ed ecco che, dopo aver chiuso la conoscenza conVivarelli; un’altra frequentazione persta per giungere al termine. Nel dettaglio la, avrebbe deciso di mettere la parola fine al rapporto di conoscenza intrapreso con il nuovo cavaliere Paolo. Ma non è tutto, poiché i motivi che avrebbero portato la stessaa chiudere definitivamente la frequentazione, sarebbero legati a dei rapporti intimi che non ci sono stati, se non un ...