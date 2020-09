Fausto Leali squalificato dal Grande Fratello Vip 5 (video) (Di martedì 22 settembre 2020) Alfonso Signorini, nel corso della terza puntata del 'Grande Fratello Vip 5', in onda, stasera, 21 settembre 2020, ha annunciato il provvedimento preso dalla produzione per le frasi pronunciate, in settimana, da Fausto Leali ("Nero è il colore, negro è la razza"). Il cantautore è stato squalificato. pubblicato su TVBlog.it 21 settembre 2020 23:49. Leggi su blogo (Di martedì 22 settembre 2020) Alfonso Signorini, nel corso della terza puntata del 'Vip 5', in onda, stasera, 21 settembre 2020, ha annunciato il provvedimento preso dalla produzione per le frasi pronunciate, in settimana, da("Nero è il colore, negro è la razza"). Il cantautore è stato. pubblicato su TVBlog.it 21 settembre 2020 23:49.

