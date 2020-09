Fausto Leali fuori dal GF Vip, sul caso Enock sentenza insindacabile (Di martedì 22 settembre 2020) Fausto Leali espulso dal Grande Fratello Vip 5. Alle 23.40, Alfonso Signorini comunica il provvedimento: “Al di là delle tue reali intenzioni, il peso delle tue parole può e deve avere una sola conseguenza: sei ufficialmente squalificato”. A nulla sono valse le scuse di Leali e il perdono di Enock Barwuah. Fin dall'inizio della terza puntata del GFVip, Alfonso Signorini ha messo i puntini sulle i: “Ne*ro oggi ha una connotazione diversa dal passato, è negativa ed è un dovere non ignorarlo. La parola non si può più pronunciare, è simbolo di sofferenza, Apartheid e discriminazione. Non possiamo far passare questo messaggio Fausto non dici le cose con cattiveria, ma con troppa leggerezza. Umanamente ti siamo vicini, ma dobbiamo fare un ... Leggi su iltempo (Di martedì 22 settembre 2020)espulso dal Grande Fratello Vip 5. Alle 23.40, Alfonso Signorini comunica il provvedimento: “Al di là delle tue reali intenzioni, il peso delle tue parole può e deve avere una sola conseguenza: sei ufficialmente squalificato”. A nulla sono valse le scuse die il perdono diBarwuah. Fin dall'inizio della terza puntata del GFVip, Alfonso Signorini ha messo i puntini sulle i: “Ne*ro oggi ha una connotazione diversa dal passato, è negativa ed è un dovere non ignorarlo. La parola non si può più pronunciare, è simbolo di sofferenza, Apartheid e discriminazione. Non possiamo far passare questo messaggionon dici le cose con cattiveria, ma con troppa leggerezza. Umanamente ti siamo vicini, ma dobbiamo fare un ...

