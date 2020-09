Ex Ilva, sciopero e blocco contro il governo (Di lunedì 21 settembre 2020) La mobilitazione era stata preannunciata da tempo. Venerdì sera un comunicato congiunto di Fim, Fiom, Uilm ed Usb di Taranto, avvertiva il governo: «Se non intervenite, sarà il caos totale». E così ieri mattina, per due ore, i lavoratori di ArcelorMittal Italia, di Ilva in amministrazione straordinaria, dell’indotto e dell’appalto del siderurgico di Taranto, sono tornati per strada, come nella lontana estate del 2012, attuando un blocco del traffico della statale 100, all’altezza della palazzina dove risiedono gli uffici della … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 21 settembre 2020) La mobilitazione era stata preannunciata da tempo. Venerdì sera un comunicato congiunto di Fim, Fiom, Uilm ed Usb di Taranto, avvertiva il: «Se non intervenite, sarà il caos totale». E così ieri mattina, per due ore, i lavoratori di ArcelorMittal Italia, diin amministrazione straordinaria, dell’indotto e dell’appalto del siderurgico di Taranto, sono tornati per strada, come nella lontana estate del 2012, attuando undel traffico della statale 100, all’altezza della palazzina dove risiedono gli uffici della … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

