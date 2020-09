Dalla Spagna | Barça | Suarez ha un accordo con l’Atletico Madrid

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 21 settembre 2020) Dopo le parole di Paratici sul futuro di Luisormai lontanoJuve, l’attaccante uruguaiano è pronto a lasciare il Barcellona nonostante sia definitivamente saltato il passaggio in bianconero. Come raccolto dal Mundo Deportivo in, il Pistolero ha raggiunto uncon l’Atletico, pronto a regalare a Simeone un colpo da novanta in attacco. Adesso non resta da sciogliere il nodo trae il Barcellona prima del passaggio in rojiblanco. Foto: twitter Barcellona L'articolo: Barça,ha uncon l’Atleticoproviene da Alfredo Pedullà.