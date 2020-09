Coronavirus | Speranza | “Obbligo di test molecolare o antigenico a chi rientra da Parigi”

TgLa7 : #Coronavirus: Speranza,obbligo tampone da Parigi e aree Francia - fanpage : Ultim'ora La nuova ordinanza firmata dal Ministro della Salute Roberto Speranza - repubblica : Il ministro Speranza: 'Dobbiamo resistere al coronavirus altri sei mesi. A fine inverno saremo salvi' - PulitiElena : RT @fanpage: Ultim'ora La nuova ordinanza firmata dal Ministro della Salute Roberto Speranza - Che22peace71 : RT @fanpage: Ultim'ora La nuova ordinanza firmata dal Ministro della Salute Roberto Speranza -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Speranza

Il Fatto Quotidiano

Sono saliti a 103 i positivi al Covid 19 nella Missione Speranza e Carità fondata dal missionario laico Biagio Conte. Lo riferisce l’Ansa. Ieri i positivi erano 39, oggi ne sono stati riscontrati altr ...Oltre la metà dei dipartimenti francesi è ormai dichiarato in «zona rossa» per allerta coronavirus. In particolare, 50 dipartimenti corrispondenti alla maggioranza del territorio nazionale sono stati ...Domenica prossima 27 settembre ricorre la 106ma Giornata mondiale del migrante e del rifugiato sul tema, scelto dal Papa Francesco, “Come Gesù Cristo, costretti a fuggire. Accogliere, proteggere, prom ...