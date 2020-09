Coronavirus, in Puglia 81 positivi, 37 nel Barese, e 1.896 test effettuati: un morto nel Tarantino Sotto osservazione focolai a Bari e ... (Di lunedì 21 settembre 2020) Lieve aumento in Puglia dei contagi da Covid e dimezzati, rispetto ai giorni scorsi, il numero dei tamponi effettiati. Infatti, su 1.895 test processati, sono stati registrati 81 casi positivi: 37 in ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 21 settembre 2020) Lieve aumento indei contagi da Covid e dimezzati, rispetto ai giorni scorsi, il numero dei tamponi effettiati. Infatti, su 1.895processati, sono stati registrati 81 casi: 37 in ...

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 12,2% Regioni con… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, focolaio Polignano: obbligo mascherina in città #polignano - Dixy62553861 : RT @immediatonet: ?? Bollettino #Coronavirus, 81 contagiati in #Puglia (25 in provincia di #Foggia). Torna la paura nelle residenze sanitari… - leccenews24 : Coronavirus, 81 casi in Puglia. Il bollettino - rep_bari : Coronavirus, in Puglia aumentano i contagi: sono 81 su 1.895 tamponi. Una vittima nel Tarantino [aggiornamento dell… -