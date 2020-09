Caso Ream, Versaci: “Non è sentenza politica” (Di lunedì 21 settembre 2020) Una sentenza da rispettare ma che non è da leggere come un giudizio politico sull’operato della giunta Appendino. Così Fabio Versaci commenta la condanna della sindaca e dell’assessore al Bilancio Sergio Rolando per il Caso Ream per falso in atto pubblico. Le sentenze si rispettano sempre, – scrive – quindi non penso assolutamente che sia una sentenza politica e si sbaglia anche solo a insinuarlo. Infatti non giudicherò la condanna che hanno preso la Sindaca e l’assessore al Bilancio. Dico solo che mi dispiace molto perchè so quanto hanno lavorato duro per questa città in questi 4 anni, so le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare per non mandare in dissesto questa città anche se spesso non è stato ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 21 settembre 2020) Unada rispettare ma che non è da leggere come un giudizio politico sull’operato della giunta Appendino. Così Fabiocommenta la condanna della sindaca e dell’assessore al Bilancio Sergio Rolando per ilper falso in atto pubblico. Le sentenze si rispettano sempre, – scrive – quindi non penso assolutamente che sia unapolitica e si sbaglia anche solo a insinuarlo. Infatti non giudicherò la condanna che hanno preso la Sindaca e l’assessore al Bilancio. Dico solo che mi dispiace molto perchè so quanto hanno lavorato duro per questa città in questi 4 anni, so le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare per non mandare in dissesto questa città anche se spesso non è stato ...

Agenzia_Ansa : ?? | Caso Ream, Appendino: 'Mi autosospendo da M5S ma termino il mandato da sindaca. Sono stata assolta per tre reat… - SkyTG24 : #Torino, Appendino si autosospende da M5S dopo condanna Ream. 'Rimarrò sindaca' - chedisagio : ?????? La sindaca di Torino, @c_appendino è stata condannata a sei mesi per il caso Ream. - MariaPiaRagosa : RT @jacopo_iacoboni: Chiara Appendino è stata condannata a sei mesi di carcere per falso ideologico sul caso Ream (assolta invece dall’abus… - midnightsilvia : RT @Gianmar26145917: Caso Ream, #Appendino condannata a sei mesi di carcere. “Ma continuerò a governare #Torino” No dimissioni? Ma non bas… -