Capezzone su De Luca: «Se un leader di destra avesse detto la metà sarebbe in black list per i media» (Di lunedì 21 settembre 2020) «De Luca è il vincitore, complimenti a lui»: parte così Daniele Capezzone. Ma, c’è un ma. Il suo personale giudizio su De Luca e sui suoi metodi comunicativi è lapidario. Il politico, giornalista e scrittore ha definito i modi di De Luca – quelli da sceriffo con i quali durante il lockdown si è fatto conoscere in tutta Italia – si congratula ma dice ai campani di tenere alta l’attenzione sull’efficienza della regione Campania nei prossimo anni (in particolare della sanità). De Luca intanto tace sui social, aspettando di parlare in serata a risultati ottenuti dopo gli exit poll Campania. LEGGI ANCHE >>> Risultati regionali Campania, brogli elettorali e istant poll senza particolari sorprese ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 21 settembre 2020) «Deè il vincitore, complimenti a lui»: parte così Daniele. Ma, c’è un ma. Il suo personale giudizio su Dee sui suoi metodi comunicativi è lapidario. Il politico, giornaa e scrittore ha definito i modi di De– quelli da sceriffo con i quali durante il lockdown si è fatto conoscere in tutta Italia – si congratula ma dice ai campani di tenere alta l’attenzione sull’efficienza della regione Campania nei prossimo anni (in particolare della sanità). Deintanto tace sui social, aspettando di parlare in serata a risultati ottenuti dopo gli exit poll Campania. LEGGI ANCHE >>> Risultati regionali Campania, brogli elettorali e istant poll senza particolari sorprese ...

