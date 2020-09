Calciomercato Lazio, i biancocelesti puntano Franco Vazquez: Monchi e la trattativa per il Mudo (Di lunedì 21 settembre 2020) La Lazio alla ricerca di un fantasista d'esperienza per completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.Calciomercato Lazio, la pista Callejon e il piano B di Lotito: il patron vuole Franco Vazquez, ma Tare…I biancocelesti appena un mese fa sembravano aver chiuso l'affare David Silva che era davvero a un passo dal vestire la maglia capitolina salvo poi scegliere di accasarsi alla Real Sociedad. La dirigenza laziale sta cercando di rinforzare la squadra per essere competitiva anche in Champions League, l'idea porterebbe all'ex Palermo che potrebbe tornare così in Italia. Il Mudo al Siviglia sembra aver trovato la propria dimensione, su quest'ipotetica trattativa ha detto la sua il direttore sportivo andaluso, Monchi, ... Leggi su mediagol (Di lunedì 21 settembre 2020) Laalla ricerca di un fantasista d'esperienza per completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi., la pista Callejon e il piano B di Lotito: il patron vuole, ma Tare…Iappena un mese fa sembravano aver chiuso l'affare David Silva che era davvero a un passo dal vestire la maglia capitolina salvo poi scegliere di accasarsi alla Real Sociedad. La dirigenza laziale sta cercando di rinforzare la squadra per essere competitiva anche in Champions League, l'idea porterebbe all'ex Palermo che potrebbe tornare così in Italia. Ilal Siviglia sembra aver trovato la propria dimensione, su quest'ipoteticaha detto la sua il direttore sportivo andaluso,, ...

