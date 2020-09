Calciomercato Juventus | Momblano svela | “Tutto su Pellegrini alla Fiorentina”

Leggi su tuttojuve24

(Di lunedì 21 settembre 2020) Ha fatto discutere e non poco, in particolare i tifosi della, la mancata convocazione di Lucanel match di apertura contro la Sampdoria. Almeno finché non è stato preferito Frabotta a De Sciglio, quest’ultimo oggetto di parecchie e feroci critiche. Tuttavia, l’ex milanista non ha giocato male quei pochi minuti disputati. Tornando a, il CFO bianconero, Fabio Paratici, ha affermato che per il giovane esterno sinistro è previsto un percorso di crescita ben pianificato. In poche parole:a breve dovrebbe lasciare la Continassa per accasarsi in una nuova società. Genoa e Fiorentina sarebbero in pole position e la cessione potrebbe effettuarsi a titolo temporaneo, come avvenuto per il trasferimento di Pjaca in Liguria. LEGGI ANCHE: ...