“Arrivati alle mani…” UeD | caos in studio Lite furibonda tra due cavalieri | cosa è successo

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 21 settembre 2020) Incredibile quanto sarebbea ‘Uomini e Donne’, stando ad alcune anticipazioni uscite fuori in queste ore. Secondo quanto riportato dal sito ‘Il Vicolo delle News’, dueavrebbero avuto un durissimo scontro arrivando quasimani. Stiamo parlando per la precisione di Armando Incarnato e Simone, che non hanno decisamente un buon rapporto. Il tutto sarebbe nato in seguito ad un dialogo avuto tra Armando e Paolo, ovvero colui che sta corteggiando Gemma Galgani. Incarnato ritiene di aver ascoltato una telefonata tra Paolo e suo figlio, nel quale avrebbe detto che ci starebbe provando con la dama torinese soltanto per riuscire ad ottenere visibilità in televisione. Quindi, non avrebbe alcuna intenzione di conoscerla a fondo e intraprendere eventualmente una frequentazione. Il diretto ...