Trump | presto la nomina a Corte Suprema

Tg3web : La morte della giudice della Corte suprema Bader Ginsburg apre un nuovo fronte nella battaglia per la Casa Bianca.… - HuffPostItalia : Trump in California per gli incendi: 'Presto farà più fresco. La scienza non lo sa ancora' - DursiChristian : @caos_calmo70 @GuidoCrosetto Obama ci provò, ma non aveva la maggioranza al Senato. Trump invece ce l’ha e farà di… - Guido44895392 : La risposta di Trump alla 'Mummia'! ?? - AntDiBella : RT @ValentinaInLA: Il tweet del presidente Trump che urge i senatori repubblicani a nominare un giudice che sostituisca #RuthBaderGinsburg… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump presto

Agenzia ANSA

MINNEAPOLIS – “I would like to be remembered as someone who used whatever talent she had to do her work to the very best of her ability” – Vorrei essere ricordata come qualcuno che ha usato del propri ...Dal 20 settembre sarà impossibile scaricarle su smartphone: “Così i cinesi ci spiano”. Ma la mossa del presidente potrebbe danneggiare anche le aziende Usa, in primis Apple e Google Dopo molte minacce ...NEW YORK, 20 SET - La nomina per la successione di Ruth Bader Ginsburg sarà fatta la prossima settimana e si tratterà di una donna. Lo afferma Donald Trump nel corso di un comizio, sottolineando che u ...