Serie A, la Juve di Pirlo inizia con una vittoria. Bene Napoli e Genoa, pari tra Cagliari e Sassuolo (Di domenica 20 settembre 2020) Serie A, i risultati di domenica 20 settembre 2020. La Juve e il Napoli iniziano con una vittoria. Bene il Genoa, pari Sassuolo. ROMA – Serie A, i risultati di domenica 20 settembre 2020. La giornata si apre con il successo del Napoli in casa del Parma. Al Tardini decidono le reti di Mertens e Insigne. Nell’unica sfida in programma alle 15 il Genoa supera 4-1 il Crotone. Nella partita delle 18 1-1 tra Sassuolo e Cagliari. Nel posticipo serale la Juventus di Andrea Pirlo inizia con una vittoria: 3-0 alla Sampdoria. Serie A, i risultati di domenica 20 ... Leggi su newsmondo (Di domenica 20 settembre 2020)A, i risultati di domenica 20 settembre 2020. Lae ilno con unail. ROMA –A, i risultati di domenica 20 settembre 2020. La giornata si apre con il successo delin casa del Parma. Al Tardini decidono le reti di Mertens e Insigne. Nell’unica sfida in programma alle 15 ilsupera 4-1 il Crotone. Nella partita delle 18 1-1 tra. Nel posticipo serale lantus di Andreacon una: 3-0 alla Sampdoria.A, i risultati di domenica 20 ...

juventusfc : 1' | SI PARTE! INIZIA IL CAMPIONATO BIANCONERO! VIVIAMOLO SEMPRE INSIEME, #FINOALLAFINE! Live Match ??????… - stebellentani : Che il Napoli “debba” sbrigarsi a vendere Milik così la Roma puó cedere Dzeko alla Juve, mi pare un po’ troppo pure… - tuttosport : FOTO #Pirlo debutta allo Stadium: che stile per #Juve-#Samp ?? ?? - tuttosport : La #Juve di #Pirlo brilla, che tris alla #Samp: #Kulusevski, #Bonucci e #CristianoRonaldo show ? ?? - Massimi64685567 : @pisto_gol Adani noto tifoso juventino in diretta dice che non è rigore,dopo i replay dice che non c’è nulla!! Però… -