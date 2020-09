Pirlo, buona la prima: Juve-Samp 3-0. Kulusevski a segno, poi Bonucci e CR7 (Di domenica 20 settembre 2020) La Juventus di Andrea Pirlo parte bene nella notte dell?esordio in campionato: 3-0 contro la Sampdoria di Ranieri. Il nuovo acquisto Kulusevski fa subito centro e indica la via... Leggi su ilmattino (Di domenica 20 settembre 2020) Lantus di Andreaparte bene nella notte dell?esordio in campionato: 3-0 contro ladoria di Ranieri. Il nuovo acquisto Kulusevski fa subito centro e indica la via...

fra_dilo : #JuveSamp buona la prima! Una bella partita. Una rondine non fa primavera, ma poi arriva! Bravo @Pirlo_official. Mi… - 75Corsaro : #Pirlo Buona la Prima del Maestro,che non c'è paragone con Zoticone Perdente Sarri che stava rovinando giocatori e… - MiaomiaoCh : RT @ClaudioZuliani: Come si dice in questi casi ? #JuveSamp buona la prima grazie ai gol @KulusevskiDejan ??@bonucci_leo19 ??@Cristiano ??… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Juventus-Sampdoria 3-0, buona la prima per Pirlo - Teo__Visma : Al di là delle battute, buona la prima #Juve di Pirlo. C'è molto del primo Allegri con un centrocampista incursore… -