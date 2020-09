Patrick Zaky, la lettera dal carcere: “Fatemi tornare all’università” (Di domenica 20 settembre 2020) Patrick Zaky, la lettera dal carcere: “Fatemi tornare all’università” Patrick Zaky, lo studente egiziano dell’Università di Bologna in carcere in Egitto da febbraio, ha scritto una lettera in arabo, rilanciata su Twitter dalla campagna “Free Patrick”, in cui chiede la data d’inizio del semestre accademico e si mostra desideroso di tornare a frequentare la sua università. Nella missiva, il 29enne chiede anche di sapere la data della prossima udienza del suo processo. “Secondo i suoi avvocati – spiega “Free Patrick” su Twitter – la prossima sessione dovrebbe svolgersi nei ultimi dieci giorni di ... Leggi su tpi (Di domenica 20 settembre 2020), ladal: “Fatemiall’università”, lo studente egiziano dell’Università di Bologna inin Egitto da febbraio, ha scritto unain arabo, rilanciata su Twitter dalla campagna “Free”, in cui chiede la data d’inizio del semestre accademico e si mostra desideroso dia frequentare la sua università. Nella missiva, il 29enne chiede anche di sapere la data della prossima udienza del suo processo. “Secondo i suoi avvocati – spiega “Free” su Twitter – la prossima sessione dovrebbe svolgersi nei ultimi dieci giorni di ...

amnestyitalia : Oggi nel cielo di Cervia volerà un aquilone per Patrick Zaki - channeldraw : Stasera sera sarò a #Sutri in occasione della consegna del Premio Humanitates a Patrick George Zaky. #FreePatrick… - AndreaBonturi : RT @giu33liana: #FacciamoRete #HaveDemocracy ?? AZIONE URGENTE ?? Libertà per Patrick George Zaky, ricercatore di 27 anni in carcere in Egit… - giu33liana : #FacciamoRete #HaveDemocracy ?? AZIONE URGENTE ?? Libertà per Patrick George Zaky, ricercatore di 27 anni in carcere… - AnnickQuemper : RT @giu33liana: #FacciamoRete #HaveDemocracy ?? AZIONE URGENTE ?? Libertà per Patrick George Zaky, ricercatore di 27 anni in carcere in Egit… -