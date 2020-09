Opta: Mertens segna per la seconda volta in esordio di campionato (Di domenica 20 settembre 2020) Come segnala puntualmente Opta con il gol che ha sbloccato la sfida contro il Parma Dries Mertens per la prima volta in carriera segna nelle due gare di esordio stagionle 2 – Per la prima volta in carriera in Serie A #Mertens ha segnato in due esordi stagionali di fila (nel 2019/20 contro la Fiorentina). Dries.#ParmaNapoli #SerieA pic.twitter.com/qLyMwYTaLP — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 20, 2020 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 20 settembre 2020) Comela puntualmentecon il gol che ha sbloccato la sfida contro il Parma Driesper la primain carrieranelle due gare distagionle 2 – Per la primain carriera in Serie A #hato in due esordi stagionali di fila (nel 2019/20 contro la Fiorentina). Dries.#ParmaNapoli #SerieA pic.twitter.com/qLyMwYTaLP —Paolo (@Paolo) September 20, 2020 L'articolo ilNapolista.

napolista : Opta: #Mertens segna per la seconda volta in esordio di campionato Anche nella stagione nel 2019/20 Dries aveva ap… - napolista : Mertens è il terzo miglior marcatore straniero in Serie A degli ultimi 10 anni Lo dice la classifica pubblicata da… -

Ultime Notizie dalla rete : Opta Mertens Parma - Napoli 0-2 LIVE - Serie A. La diretta della partita Virgilio Sport Calciomercato Napoli, parla Giuntoli: "Milik alla Roma? Ancora non è fatta..."

A pochi minuti dall'inizio di Parma-Napoli, per la prima giornata del campionato di Serie A 2020/21, ha parlato Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del club azzurro, ai microfoni di DAZN sulla situ ...

Napoli, ufficiali i nuovi numeri di maglia: Osimhen ha scelto la 9, Elmas in campo con la 7

Domenica prossima, alle ore 12.30, il Napoli di Rino Gattuso farà il suo esordio stagionale al ‘Tardini' di Parma. L'appuntamento contro la squadra gialloblù, sarà importante e suggestivo soprattutto ...

Napoli, niente 4-2-3-1 per Gattuso: si va verso il 4-3-3

, Mertens e Insigne andranno a supporto di Osimhen Dubbio modulo. Il Napoli di Gennaro Gattuso – come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – sta lavorando in vista del futuro e d ...

A pochi minuti dall'inizio di Parma-Napoli, per la prima giornata del campionato di Serie A 2020/21, ha parlato Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del club azzurro, ai microfoni di DAZN sulla situ ...Domenica prossima, alle ore 12.30, il Napoli di Rino Gattuso farà il suo esordio stagionale al ‘Tardini' di Parma. L'appuntamento contro la squadra gialloblù, sarà importante e suggestivo soprattutto ..., Mertens e Insigne andranno a supporto di Osimhen Dubbio modulo. Il Napoli di Gennaro Gattuso – come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – sta lavorando in vista del futuro e d ...