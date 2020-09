Liceo Righi di Roma: studente positivo, classe in quarantena (Di domenica 20 settembre 2020) Uno studente del Liceo scientifico Augusto Righi di Roma è risultato positivo al test del tampone. Sono scattate immediatamente le procedure previste in questi casi, a partire dalla messa in quarantena della classe del ragazzo. A comunicarlo, con un post sul sito dell’istituto e’ la dirigenze scolastica, Monica Galloni. “A seguito della segnalazione della presenza di uno studente del Liceo risultato positivo al Coronavirus, sono state attivate tutte le procedure previste dai protocolli: sono stati comunicati alla Asl Roma 1 e in particolare al medico assegnato al nostro distretto, i nomi e i riferimenti degli studenti della classe interessata, delle loro ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 20 settembre 2020) Unodelscientifico Augustodiè risultatoal test del tampone. Sono scattate immediatamente le procedure previste in questi casi, a partire dalla messa indelladel ragazzo. A comunicarlo, con un post sul sito dell’istituto e’ la dirigenze scolastica, Monica Galloni. “A seguito della segnalazione della presenza di unodelrisultatoal Coronavirus, sono state attivate tutte le procedure previste dai protocolli: sono stati comunicati alla Asl1 e in particolare al medico assegnato al nostro distretto, i nomi e i riferimenti degli studenti dellainteressata, delle loro ...

Uno studente del liceo scientifico Augusto Righi di Roma è risultato positivo al test del tampone. Sono scattate immediatamente le procedure previste in questi casi, a partire dalla messa in quaranten ...

