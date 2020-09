Juventus Sampdoria, Allianz Stadium aperto: invitati 1000 tifosi (Di domenica 20 settembre 2020) Juventus Sampdoria – Finalmente torna in campo la Juventus. Manca poco al fischio d’inizio di Juventus-Sampdoria, match valido per la prima giornata del campionato di Serie A. Gli uomini di Pirlo intendono partire con il piede giusto per mostrare alla concorrenza che anche quest’anno i bianconeri sono la squadra battere. In occasione del match contro la squadra di Ranieri, Cristiano Ronaldo e compagni potranno essere supportati anche da 1000 tifosi. Juventus Sampdoria, 1000 tifosi allo Stadium Come ha rivelato Romeo Agresti, giornalista di Goal.com, sul suo profilo Twitter, il club bianconero avrebbe invitato 1000 tifosi ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 20 settembre 2020)– Finalmente torna in campo la. Manca poco al fischio d’inizio di, match valido per la prima giornata del campionato di Serie A. Gli uomini di Pirlo intendono partire con il piede giusto per mostrare alla concorrenza che anche quest’anno i bianconeri sono la squadra battere. In occasione del match contro la squadra di Ranieri, Cristiano Ronaldo e compagni potranno essere supportati anche daalloCome ha rivelato Romeo Agresti, giornalista di Goal.com, sul suo profilo Twitter, il club bianconero avrebbe invitato...

