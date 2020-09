Italia | devastante Lutto | ci lascia un pezzo di storia

(Di domenica 20 settembre 2020) È morta a Rossana Rossanda, fondò il Manifesto. Ad annunciarlo, con un tweet, è lo stesso quotidiano comunista. Oltre che scrittrice ed ex dirigente del PCI negli anni cinquanta e sessanta. Aveva 96 anni e si è spenta nella notte a Roma. Chi era Rossana Rossanda Nata a Pola, in Istria, nel 1924, Rossana Rossanda aveva partecipato alla Resistenza a Milano; iscrittasi al PCI nel 1946, nel 1958 era entrata nel Comitato centrale e dal 1963 al 1966 ne aveva diretto la sezione culturale. Deputato alla Camera (1963-68), aveva presto parte nel 1969 alla fondazione del mensile Il Manifesto. Accusata di frazionismo, aveva subito la radiazione dal PCI. Successivamente ha contribuito alla costituzione del movimento politico del Manifesto militando poi nel PdUP per il comunismo (1976-79). Tra i ...

latinensedoc : @deweytango @elenatebano e l'Italia ha preso decisioni,ignorando la clamorosa differenza dei numeri tra regione e r… - paolaiani : RT @Luca_15_5: Max 2 anni pesa 14 kg É l'ennesima rinuncia di proprietà, da una famiglia al freddo box nella solitudine più totale è devast… - mina_parco : RT @Luca_15_5: Max 2 anni pesa 14 kg É l'ennesima rinuncia di proprietà, da una famiglia al freddo box nella solitudine più totale è devast… - BI_Italia : La devastante contabilità di una strage: questi numeri erano rimasti chiusi nei cassetti finora - DomenicoSimon17 : @ARTEita @PastorellaGiu @DeShindig Mi vergogno che in Europa girino queste immagini dell'Italia. Purtroppo la deriv… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia devastante

Il Fatto Quotidiano

Sabato trionfale per il campione 2018 e il team ucraino, che si riprendono la vetta nelle rispettive classifiche in attesa di gara 2 che vedrà partire davanti tutti i diretti rivali per il titolo La q ..."Ho avuto rapporti con la politica. La frequentazione con la politica, il confronto sulle nomine è sempre esistito", queste le parole di Luca Palamara che hanno scatenato un vero e proprio mare di pol ...Stamattina, come sempre, abbiamo aperto i vari modelli matematici di previsione cercando di carpire tutti gli elementi necessari per stilare un trend meteo climatico affidabile. C’eravamo lasciati com ...