(Di domenica 20 settembre 2020) Dopo settimane passate ad allenarsi in disparte, finalmente Arturolascia il Barcellona per riabbracciare Antonio Conte all’, dopo l’esperienza alla Juventus dal 2011 al 2014.: “Conte tatticamente è il numero 1” Il 33enne centrocampista, che il tecnico dei blaugrana Koeman aveva escluso dalla lista dei convocati per il trofeo Gamper, ènella giornata di oggi aper effettuare le visite mediche di rito prima di firmare un contratto biennale fino a giugno 2022 a 6 milioni di euro. L’, invece, verserà nelle casse del Barcellona circa 1 milione di euro. L’ operazione è subordinata alla cessione di, sempre più vicino al ...

DiMarzio : #Godin al @CagliariCalcio, c’è il via libera @Inter: accordo raggiunto sulla buonuscita, ora il triennale con i sar… - DiMarzio : La cessione di #Godin al @CagliariCalcio dovrebbe sbloccare presto (domani nuovi contatti) l’arrivo di… - DiMarzio : #Cagliari - #Godin, ci siamo: accordo con l'#Inter sulla buonuscita - periodicodaily : Inter, Godin libera Vidal: il cileno atteso a Milano #godin #inter #vidal - periodicodaily : Inter, Godin libera Vidal: il cileno atteso a Milano -

Il 33enne centrocampista cileno, che il tecnico dei blaugrana Koeman aveva escluso dalla lista dei convocati per il trofeo Gamper, è atteso nella giornata di oggi a Milano per effettuare le visite med ...Siamo arrivati al giorno tanto atteso da Antonio Conte: oggi a Milano sbarcherà Arturo Vidal che firmerà un biennale da 6 milioni Il giorno tanto atteso da Antonio Conte e tutti i tifosi interisti è f ...ROMA – Mentre il doppio affare Milik-Roma e Dzeko-Juventus resta in sospeso e ancora in dubbio, in questo sabato di calciomercato spicca il ritorno di Garethe Bale al Tottenham, in prestito dal Real M ...