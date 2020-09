Il segno zodiacale più bugiardo? Ecco chi è! (Di domenica 20 settembre 2020) Ammettiamolo, a tutti prima o poi è capitato di dover dire una bugia. Che sia per evitare un problema, o per sottrarci ad una situazione imbarazzante, le menzogne fanno parte integrante della nostra vita di tutti i giorni. Quante volte capita che ci sentiamo costretti a dire una piccola bugia per non ferire la persona che amiamo, o per evitare problemi sul lavoro? Gli astrologi ci confermano che la menzogna spesso ha delle connessioni proprio con il nostro segno astrale e che quindi se tendiamo più o meno ad utilizzarle a volte è proprio colpa delle Stelle. Oggi vi riveliamo quale tra i 12 segni che compongono il nostro zodiaco ha la maggior attinenza a dire bugie. Siete curiosi di scoprire chi sia? credit: pixabay/Prawny Il segno zodiacale più bugiardo è lo Scorpione Lo Scorpione fa ... Leggi su virali.video (Di domenica 20 settembre 2020) Ammettiamolo, a tutti prima o poi è capitato di dover dire una bugia. Che sia per evitare un problema, o per sottrarci ad una situazione imbarazzante, le menzogne fanno parte integrante della nostra vita di tutti i giorni. Quante volte capita che ci sentiamo costretti a dire una piccola bugia per non ferire la persona che amiamo, o per evitare problemi sul lavoro? Gli astrologi ci confermano che la menzogna spesso ha delle connessioni proprio con il nostroastrale e che quindi se tendiamo più o meno ad utilizzarle a volte è proprio colpa delle Stelle. Oggi vi riveliamo quale tra i 12 segni che compongono il nostro zodiaco ha la maggior attinenza a dire bugie. Siete curiosi di scoprire chi sia? credit: pixabay/Prawny Ilpiùè lo Scorpione Lo Scorpione fa ...

lilpinkmonster : 'Segno zodiacale?' - bilancia ascendente scorpione! #tellonym - adorevlou : @ETHVREALHAZ ma ora è un segno zodiacale non ho capito - M0NYOONGI : okay, lee minho è nato il mio stesso anno ed ha il mio stesso segno zodiacale. motivo in più per biasarlo - minebreakdown : Secondo voi che segno zodiacale sono? (se lo sapete non ditelo lol) - heavilystrong : @pianetidipinti due sagome piccole che si abbracciano e la lettera D all'interno di una, oppure non so, il simbolo del suo segno zodiacale. -