GF Vip, Fausto Leali l'ha detta grossa, il popolo web insorge: "Espulsione!" (Di domenica 20 settembre 2020) Il cantante ha usato un'espressione infelice per rivolgersi a Enock Il cantante Fausto Leali, concorrente in nomination al GF Vip, l'ha detta grossa stavolta e non è la prima che capita. Dopo le affermazioni su Mussolini, questa volta, ci ricasca ai danni di Enock, chiamandolo e rivolgendosi a lui con un espressione terribile, che ha lasciato tutti gli inquilini della Casa senza parole o quasi, perché in coro lo hanno difeso. In pratica Fausto ha ripetutamente usato la parola neg*o, per richiamare la sua attenzione mentre tutti insieme chiacchieravano in giardino. Nonostante gli inquilini gli abbiano detto che l'appellativo usato non era corretto, lui ha continuato ad usarlo per rivolgersi al 27enne, fratello di Balotelli. A questo punto è intervenuto anche ...

