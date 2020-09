Genoa scatenato: ora Luca Pellegrini o Reca (Di domenica 20 settembre 2020) GENOVA - In attesa di scendere in campo con il Crotone il Genoa ha dato l'accelerata, forse, decisiva sul mercato . Faggiano , dopo l' ufficialità di Davide Zappacosta , 28, dal Chelsea e Marko Pjaca ,... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 20 settembre 2020) GENOVA - In attesa di scendere in campo con il Crotone ilha dato l'accelerata, forse, decisiva sul mercato . Faggiano , dopo l' ufficialità di Davide Zappacosta , 28, dal Chelsea e Marko Pjaca ,...

Mercato, Bale lascia il Real e torna al Tottenham

ROMA – Mentre il doppio affare Milik-Roma e Dzeko-Juventus resta in sospeso e ancora in dubbio, in questo sabato di calciomercato spicca il ritorno di Garethe Bale al Tottenham, in prestito dal Real M ...

Roma flop a Verona: rischia, poi fa 0-0 al Bentegodi

Finisce 0 a 0 la gara d’esordio al Bentegodi tra il Verona di Paro (Juric squalificato) e la Roma di Fonseca. Un risultato di parità, frutto di una gara emozionante con tre legni colpiti, due dall’Hel ...

Calciomercato Genoa, Faggiano scatenato: Zappacosta, Pjaca e altri tre colpi

Il direttore sportivo Daniele Faggiano, dopo aver presentato ufficialmente Zappacosta e Pjaca, si prepara a chiudere il mercato in grande stile: pronti altri tre acquisti ...

