Francesca Fialdini: «Figli in arrivo? Ne sarei felice», poi la ‘staffilata’ a Barbara D’Urso (Di domenica 20 settembre 2020) Su ‘Di Lei’ l’intervista a Francesca Fialdini, da poco tornata al timone del suo show domenicale in onda su Rai “Da noi…a ruota libera”, che si prepara ad affrontare altri due impegni lavorativi: ad ottobre la seconda edizione di “Fame D’Amore” in onda su Rai3 e il programma su Radio 2 dal titolo “Milledonne e un Uomo”. Un’infaticabile conduttrice, felice di essere tornata al lavoro. A proposito del lancio della trasmissione, trainata dalla ‘Domenica In’ di Mara Venier, ha detto: «La parte più emozionante è stata il ritorno alla diretta, poter parlare con gli ospiti senza i tempi rallentati della registrazione. Per cui, al di là della soddisfazione che abbiamo avuto in termini di ascolto, avevamo ... Leggi su urbanpost (Di domenica 20 settembre 2020) Su ‘Di Lei’ l’intervista a, da poco tornata al timone del suo show domenicale in onda su Rai “Da noi…a ruota libera”, che si prepara ad affrontare altri due impegni lavorativi: ad ottobre la seconda edizione di “Fame D’Amore” in onda su Rai3 e il programma su Radio 2 dal titolo “Milledonne e un Uomo”. Un’infaticabile conduttrice,di essere tornata al lavoro. A proposito del lancio della trasmissione, trainata dalla ‘Domenica In’ di Mara Venier, ha detto: «La parte più emozionante è stata il ritorno alla diretta, poter parlare con gli ospiti senza i tempi rallentati della registrazione. Per cui, al di là della soddisfazione che abbiamo avuto in termini di ascolto, avevamo ...

Francesco Motta marito Carolina Crescentini, tutto in gran segreto

Francesco Motta marito Carolina Crescentini: ecco qual è il segreto della grande unione e dell'amore tra i due, sempre più uniti. Si rinnova anche nel pomeriggio di oggi l'appuntamento con 'Da noi… a ...

Buon compleanno Belén Rodrìguez. Sophia Loren, Loredana Berté

…Marco Vicario, Filippo Berselli, Vinicio Albanesi, Giancarlo Pasinato, Antonio Mastrapasqua, Roberto Rosso, Filippo Piccone, Asia Argento, Juan Pablo Montoya, Diego Sinagra, Francesco Gergati, Gabrie ...

Domenica in gli ospiti di domenica 20 settembre su Rai 1

Nuovo appuntamento con i talk della domenica pomeriggio domenica 20 settembre su Rai 1 con Domenica In e Da Noi a Ruota Libera entrambe in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma con le rispettive ...

