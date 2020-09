Formazioni ufficiali Sassuolo-Cagliari | Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di domenica 20 settembre 2020) Ledi, match valevole per la prima giornata del campionato di-21. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia è tutto pronto per il fischio d’inizio delle ore 18:00. C’è grande attesa per l’esordio dei rossoblù di Di Francesco che affronteranno la squadra rivelazione dello scorso campionato guidata ancora una volta da De Zerbi. Di seguito le sceltedei due tecnici. Le: Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Obiang; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo. Allenatore: De Zerbi.: in attesa