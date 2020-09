Elisa Isoardi e Angelo Donati, marito di Milly Carlucci: tra loro troppa confidenza (Di domenica 20 settembre 2020) Lo scatto che vi mostriamo in esclusiva è di quelli che fanno notizia. Pochi centimetri – o forse meno -separano le labbra di Elisa Isoardi e di Angelo Donati, marito di Milly Carlucci, pizzicati “visà-vis” nella capitale fra prove, sfide e qualche distrazione L’ex fidanzata di Matteo Salvini è impegnata negli allenamenti di Ballando con le stelle in vista delle sfide in diretta che la vedono cimentarsi in pista con salsa, valzer e cha cha cha. Ma tra una sudata in sala prove e una ripassata alle coreografie, la conduttrice trova il tempo di trascorrere momenti in compagnia del marito della collega. Una chiacchierata tranquilla che strappa un sorriso a Donati e che all’improvviso li fa ... Leggi su controcopertina (Di domenica 20 settembre 2020) Lo scatto che vi mostriamo in esclusiva è di quelli che fanno notizia. Pochi centimetri – o forse meno -separano le labbra die didi, pizzicati “visà-vis” nella capitale fra prove, sfide e qualche distrazione L’ex fidanzata di Matteo Salvini è impegnata negli allenamenti di Ballando con le stelle in vista delle sfide in diretta che la vedono cimentarsi in pista con salsa, valzer e cha cha cha. Ma tra una sudata in sala prove e una ripassata alle coreografie, la conduttrice trova il tempo di trascorrere momenti in compagnia deldella collega. Una chiacchierata tranquilla che strappa un sorriso ae che all’improvviso li fa ...

