(Di domenica 20 settembre 2020) Weekend di elezioni per la Regione Campania e in campo scende anche Aurelio De. No, il patron del Napoli - che farà il suo esordio contro il Parma nella nuova Serie A proprio oggi -...

infoitinterno : De Laurentiis, endorsement social: «Votate De Luca, è lui il migliore» - Today_it : L'endorsement a seggi aperti di De Laurentiis per De Luca - lucip1985 : ?? Il Mattino Mobile: De Laurentiis, endorsement social: «Votate De Luca, è lui il migliore» Cacchio...hai capito ?? - globalistIT : De Laurentiis e l'endorsement a De Luca: polemica sul presidente del Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis endorsement

La Roma attende il sì di Arkadiusz Milik, ma soprattutto il nulla osta del Napoli, club che nelle ultime ore non ha risolto tutte le pendenze con il polacco e non ha dato ancora l'ok alla cessione ver ...Polemiche in Campania per un tweet del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis proprio mentre si svolgono le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale della Campania. «Cari campani, il Napol ...“Cari Campani, il Napoli sostiene la candidatura di De Luca per il secondo quinquennio di presidenza della Campania. Oggi e’ l’unico politico che puo’ risollevare le sorti della Regione a livello nazi ...