Cyberpunk 2077, la storia principale sarà più breve di quella di The Witcher 3 (Di domenica 20 settembre 2020) Durante uno stream di Twitch con CohhCarnage, il senior quest designer di Cyberpunk 2077, Patrick K. Mills, ha dichiarato che la campagna principale del gioco sarà leggermente più corta di quella di The Witcher 3, poiché molti giocatori l'hanno ritenuta fin troppo lunga e alcuni non l'hanno nemmeno completata."La differenza fra una partita di completismo e un playthrough della sola storia principale...sappiamo che la storia principale di Cyberpunk 2077 sarà leggermente più corta di The Witcher 3 perché abbiamo ricevuto molte lamentele sul fatto che quella storia principale fosse troppo lunga. ... Leggi su eurogamer (Di domenica 20 settembre 2020) Durante uno stream di Twitch con CohhCarnage, il senior quest designer di, Patrick K. Mills, ha dichiarato che la campagnadel gioco sarà leggermente più corta didi The3, poiché molti giocatori l'hanno ritenuta fin troppo lunga e alcuni non l'hanno nemmeno completata."La differenza fra una partita di completismo e un playthrough della sola...sappiamo che ladisarà leggermente più corta di The3 perché abbiamo ricevuto molte lamentele sul fatto chefosse troppo lunga. ...

Eurogamer_it : #Cyberpunk2077, la storia principale sarà più breve di quella di #TheWitcher3. - NerdPool_IT : Cyberpunk 2077: campagna più breve rispetto a The Witcher 3 - IGNitalia : Durante il post-show dell'ultimo Night City Wire, CD Projekt Red ha dichiarato che la storia di Cyberpunk 2077 sarà… - kalas_it : Cyberpunk 2077 più breve di The Witcher 3: molti non hanno finito l'avventura di Geralt - infoitscienza : Cyberpunk 2077, libera gestione dei vostri genitali con speciali modifiche e alterazioni -