Coronavirus, Boris Johnson: “Lockdown a singhiozzo per fermare il virus” (Di domenica 20 settembre 2020) Per arrestare l’emergenza Coronavirus in Gran Bretagna, il premier Boris Johnson lancia una sua ipotesi: lockdown a singhiozzo per bloccare il virus. Continua l’emergenza Covid-19 nel mondo, con il virus… L'articolo Coronavirus, Boris Johnson: “Lockdown a singhiozzo per fermare il virus” proviene da . Leggi su inews24 (Di domenica 20 settembre 2020) Per arrestare l’emergenzain Gran Bretagna, il premierlancia una sua ipotesi: lockdown aper bloccare il virus. Continua l’emergenza Covid-19 nel mondo, con il virus… L'articolo: “Lockdown aperil virus” proviene da .

Open_gol : Nel Regno Unito multe salatissime per chi viola l'isolamento: è il nuovo provvedimento di Boris Johnson?? - peterkama : Coronavirus, in Gb multe fino a 10mila sterline (11mila euro) per chi viola regole 'Il modo migliore per combatte… - DaniSalvestroni : Madrid si prepara a un nuovo lockdown. In Germania 2297 casi in 24 ore, record da aprile. Boris Johnson trascorrer… - UKITAEU : @aspide_l Persino BoJo lo dice - albertomura : BBC News - Covid-19: Second wave now hitting the UK, says Boris Johnson -