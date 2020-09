Aurelio De Laurentiis: “Il Napoli sostiene Vincenzo De Luca alle Regionali, è l’uomo migliore del momento”. Scoppia la polemica (Di domenica 20 settembre 2020) “Cari Campani, il Napoli sostiene la candidatura di De Luca per il secondo quinquennio di presidenza della Campania”. Sono le parole scritte su twitter dal presidente del Napoli Calcio, Aurelio De Laurentiis, che la scorsa settimana è risultato positivo al coronavirus. De Laurentiis ha dichiarato con un post sul social il suo sostegno al governatore in carica Vincenzo De Luca per le elezioni Regionali, per le quali si vota oggi e lunedì 21 settembre. Nel farlo però, non ha parlato solo a suo nome ma di tutta la società. “Oggi è l’unico politico che può risollevare le sorti della Regione a livello nazionale e internazionale – continua De ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 settembre 2020) “Cari Campani, illa candidatura di Deper il secondo quinquennio di presidenza della Campania”. Sono le parole scritte su twitter dal presidente delCalcio,De, che la scorsa settimana è risultato positivo al coronavirus. Deha dichiarato con un post sul social il suo sostegno al governatore in caricaDeper le elezioni, per le quali si vota oggi e lunedì 21 settembre. Nel farlo però, non ha parlato solo a suo nome ma di tutta la società. “Oggi è l’unico politico che può risollevare le sorti della Regione a livello nazionale e internazionale – continua De ...

