Ascolti 19 settembre 2020 | Ballando con le stelle vs Tu si que vales | la prima sfida

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 20 settembre 2020) Grande attesa questa mattina per i dati auditel relativi aglitv del 19. Queste prime settimane disono state caratterizzate da esordi non troppo vincenti inserata contiepidi per fiction e programmi tornati in onda. Fa eccezione un solo show: Tu si queche la scorsa settimana è stato capace di accendere Canale 5 con oltre 4 milioni di spettatori. E questa settimana si ripeterà? Si accende latra Rai 1 e Canale 5 nel sabato sera con lo scontro inedito tra Tu si quecon le. Mentre il programma di Canale 5 resta praticamente identico e cerca di non far sentire al pubblico a casa quanto sia stato difficile ...