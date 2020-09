Ascea | ministro Costa salva pesce intrappolato in una busta di plastica

Leggi su anteprima24

(Di domenica 20 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Un gesto esemplare. IlSergioracconta: “Stamattina mentre mi trovavo in spiaggia con mia moglie, adMarina nel parco del Cilento, ho notato qualcosa di scuro che si agitava in acqua. Mi sono avvicinato e ho visto un trigone viola, unsimile a una razza, che non riusciva a nuotare. Non si muoveva perché la coda era intrappolata in unadi. Facendo attenzione a non ferirlo, ma anche a non essere punto, l’ho portato in acque più basse e con un paio forbici sono riuscito a liberarlo e a lasciarlo libero di nuotare ancora”. Scena che ha attirato l’attenzione di molti bagnanti.continua: “Ora chiedo: di chi sarà ...