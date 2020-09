A MONTESILVANO LA TARGA UNIVERSUM DONNA A SUOR MYRIAM CASTELLI

(Di domenica 20 settembre 2020) La consegna del riconoscimento nell’ambito del Premio internazionale Alexander 2020L’AQUILA – Si è svolta sabato 19 settembre pomeriggio, presso l’Hotel Promenade a(Pescara), la cerimonia di consegna dei riconoscimenti agli insigniti del Premio internazionale Alexander 2020, manifestazione promossa dallaAcademy Switzerland, Organizzazione non governativa (ONG) d’ispirazione cristiana che nei suoi fini statutari promuove la cultura, la storia e le tradizioni dei Popoli. Particolari missioni dell’Organizzazione sono l’affermazione e la condivisione di valori, il rispetto della vita e della famiglia, la Pace fra tutti i Popoli, la promozione dei diritti umani, la giustizia e la solidarietà. ...

