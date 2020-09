Verona-Roma 0-0, al Bentegodi pareggio a reti bianche (Di sabato 19 settembre 2020) Finisce a reti bianche il match d’esordio di Verona-Roma nella nuova stagione della Serie A. Protagonisti i legni, due per i veneti, uno per i giallorossi Finisce 0-0 il match della prima giornata della Serie A tra Verona-Roma. Al Bentegodi sia i giallorossi che i veneti costruiscono azioni da gol, ma vanno a sbattere contro i pali. Tra i giallorossi, Dzeko, al centro delle voci di mercato, non è sceso in campo. La partita Roma che si presenta col tridente leggere Pellegrini-Pedro-Mkhitaryan. I tre si trovano con frequenza, ma si sente l’assenza di una punta che finalizzi le azioni da rete. Il migliore dei giallorossi è Spinazzola, ed è dalla fascia sinistra che arrivano le migliori occasioni da gol, ma Pedro e ... Leggi su zon (Di sabato 19 settembre 2020) Finisce ail match d’esordio dinella nuova stagione della Serie A. Protagonisti i legni, due per i veneti, uno per i giallorossi Finisce 0-0 il match della prima giornata della Serie A tra. Alsia i giallorossi che i veneti costruiscono azioni da gol, ma vanno a sbattere contro i pali. Tra i giallorossi, Dzeko, al centro delle voci di mercato, non è sceso in campo. La partitache si presenta col tridente leggere Pellegrini-Pedro-Mkhitaryan. I tre si trovano con frequenza, ma si sente l’assenza di una punta che finalizzi le azioni da rete. Il migliore dei giallorossi è Spinazzola, ed è dalla fascia sinistra che arrivano le migliori occasioni da gol, ma Pedro e ...

