Verissimo, gli ospiti della puntata di sabato 19 settembre 2020 su Canale 5 (Di sabato 19 settembre 2020) Verissimo, gli ospiti della puntata di sabato 19 settembre in onda su Canale 5: Loredana Bertè, Tomaso Trussardi, Alessia Marcuzzi, Gaia Gozzi e altri. sabato 19 settembre alle 16:00, continuerà l’appuntamento con la nuova stagione di Verissimo, il programma di interviste del sabato pomeriggio. Come sempre alla conduzione troveremo sempre Silvia Toffanin. che intervisterà personaggi pubblici, cercando di raccontare le loro storie. Verissimo, gli ospiti della puntata di sabato 19 settembre 2020 Lei è un’icona e una protagonista assoluta ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 19 settembre 2020), glidi19in onda su5: Loredana Bertè, Tomaso Trussardi, Alessia Marcuzzi, Gaia Gozzi e altri.19alle 16:00, continuerà l’appuntamento con la nuova stagione di, il programma di interviste delpomeriggio. Come sempre alla conduzione troveremo sempre Silvia Toffanin. che intervisterà personaggi pubblici, cercando di raccontare le loro storie., glidi19Lei è un’icona e una protagonista assoluta ...

VVMM891 : @diego4all Si verissimo. Su Icardi e gli altri due pupazzi magistrale. Ci si aspettava qualcosa di più in questi me… - anicestellat0 : @genhoeva verissimo sto simpando maledettamente per tutti gli antagonisti della serie - Barbara74548034 : RT @Silvia284ever: @MasterAb88 Infatti gli unici programmi che funzionano sono tu si que vales, Temptation Island, verissimo e daydreamer... - Silvia284ever : @MasterAb88 Infatti gli unici programmi che funzionano sono tu si que vales, Temptation Island, verissimo e daydreamer... - silvianovesette : @Finferlo @robianchin Verissimo. Continuo a Pensare che Tutto Avvenga in Virtù di Posti Troppo Popolati (Metropoli)… -