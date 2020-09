Veneto, via libera a 1000 spettatori per gli eventi sportivi all’aperto (Di sabato 19 settembre 2020) Via libera del Veneto alla possibilità di assistere dal vivo agli eventi sportivi per un massimo di 1000 spettatori per gli impianti all’aperto e 700 in quelli al chiuso. E’ questo il contenuto dell’ordinanza firmata dal governatore Luca Zaia e valida da oggi sabato 19 settembre al 3 ottobre: “I tifosi hanno l’obbligo di occupare per tutta la durata dell’evento esclusivamente i posti a sedere specificamente assegnati, con divieto di collocazione in piedi e di spostamento di posto, assicurando tra ogni spettatore seduto una distanza minima laterale e longitudinale di almeno un metro”, si legge. Leggi su sportface (Di sabato 19 settembre 2020) Viadelalla possibilità di assistere dal vivo agliper un massimo diper gli impianti all’aperto e 700 in quelli al chiuso. E’ questo il contenuto dell’ordinanza firmata dal governatore Luca Zaia e valida da oggi sabato 19 settembre al 3 ottobre: “I tifosi hanno l’obbligo di occupare per tutta la durata dell’evento esclusivamente i posti a sedere specificamente assegnati, con divieto di collocazione in piedi e di spostamento di posto, assicurando tra ogni spettatore seduto una distanza minima laterale e longitudinale di almeno un metro”, si legge.

18 arrestati, 228 indagati e 60.473 identificati: è questo il bilancio dei controlli nell’ultima settimana della Polizia Ferroviaria. 3.908 le pattuglie impegnate in stazione e 832 a bordo treno, per ...

Il piccolo di soli 6 anni ha avuto il coraggio di prendere il martelletto dell’emergenza e uscire dal pullman. È stato soccorso da due infermiere TREVISO. Dimenticato sul pullman dell’Atvo, bimbo di ...

Ilenia Tisato, 49 anni, sposata con un figlio, di professione geometra, candidata a sindaco di Schio lo scorso anno alle elezioni comunali che hanno confermato Valter Orsi, si presenta alle elezioni r ...

